Bucaspor 1928 zirveye çıktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928, en yakın rakiplerinden 1461 Trabzon FK'yı deplasmanda mağlup etti: 0-2. Sarı-lacivertliler, lider Kocaelispor'un puan kaybı yaşamasıyla birlikte haftayı lider kapatmayı başardı. 6. dakikada 1461 Trabzon'un kullandığı serbest vuruşta Ahmet ceza sahası içinde topa kafayı vurdu, top az farkla auta çıktı. 8'de defansın arkasına atılan topla buluşan Berke, karşı karşıya pozisyonda kötü vurdu. 27'de Karadeniz ekibinin ceza sahasında yaşanan karambolde Berke'nin şutu üstten auta çıktı.



GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

57'de Berke'ye yapılan faul sonrası kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Erhan Çelenk güzel bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1. 69'da Atalay soldan son çizgiye inip içeri çevirdi, Utku uygun durumda istediği gibi dokunamadı. 77'de defansın arkasına atılan topla buluşan Fuat karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi aşamadı. 80'de Buca kalesinde yaşanan karambolde Kerem'in şutu üstten auta çıktı. 90+5'te defansın arkasına atılan topla buluşan İlhan Depe, kalesini terk eden Özkan'ı çalımlayarak pasını çıkardı. Berke boş pozisyonda topu ağlara yolladı: 0-2. Bucaspor 1928 karşılaşmayı 2-0 kazanarak zirveye çıktı.



ZORUNLU DEĞİŞİM

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928'de, kritik 1461 Trabzonspor maçında teknik direktör Cüneyt Dumlupınar tek değişikliğe gitti. Son oynanan Fethiyespor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Enes'in yerine on birde dün Abdullah görev yaptı. Teknik direktör Dumlupınar bu zorunlu değişikliğin dışında ideal kadroyu bozmadı.



ERHAN VE BERKE YİNE SAHNE ALDI

Geçtiğimiz hafta oynanan Fethiyespor maçında attıkları gollerle Bucaspor 1928'i 3-1'lik galibiyete taşıyan Erhan Çelenk (1)ve Berke Bıyık (2) dün Trabzon deplasmanında da sahneye çıktı. Erhan Çelenk ilk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci yarıda attığı golle takımını 1-0 öne geçirirken, Berke'de galibiyeti perçinleyen golü kaydetti. Son 4 haftada rakip fileleri boş geçmeyen tecrübeli kanat oyuncusu Erhan 9, Berke ise 4 gole ulaştı.