Derbi büyük Altay’ın

Spor Toto 1. Lig'de Doğanlar Stadı'nda oynanan İzmir derbisinde Altay, Altınordu'yu 2-0 yenerek ateş hattından uzaklaşırken, rakibini de düşme potasına gönderdi. Maçın 2. dakikasında Ahmet İlhan'ın şutunda savunma tehlikeyi savuşturdu. 18'de Altay'da Ceyhun, Abdullah Soğucak'a sert girince hakem Can Cengiz önce sarı kartını çıkardı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası kartın rengi 20'de kırmızıya döndü. 38'de Abdullah'ın savunma arkasına attığı topa hareketlenen Ahmet İlhan Özek, ceza alanı içine girerken vurdu. Kaleci Ozan Evrim son anda topu kornere tokatladı. İkinci yarıya konuk ekip Altay daha istekli başladı. 52'de Tolga'nın sol çaprazdan vuruşunda kaleci Serhat, topu kornere tokatladı.



GOLLER İKİNCİ YARIDA

65'te Zeki'nin serbest atışında ceza alanı içinde İbrahim Öztürk kafayla ağları sarstı: 0-1. 69'da Altınordu ceza alanı içinde Salih'in ortasında Eren kendini yerde buldu. Kazanılan penaltıda Paixao farkı ikiye çıkardı: 0-2. 88'de Paixao'nun serbest atışında kaleci Serhat topu kontrol etti. Altay, Altınordu'yu 2-0 yenerek puanını 15'e yükseltti, rahatladı.



ALİ EMRE SAKATLANDI ELDİVENLER SERHAT'A

Altınordu'da maç öncesinde Ali Emre şoku yaşandı. İlk 11'de görev yapacak olan genç kaleci, ısınma bölümünde şok bir sakatlık geçirdi. Ali Emre son anda kadrodan çıkarılırken Ali Emre'nin yerine Serhat ilk 11'de oyuna başladı.

KADRODA DEĞİŞİME GİTTİLER

Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman kadroda 5 değişiklik yaptı. Kırmızı-lacivertlilerde kart cezalısı Rıdvan'ın yerine Yusuf Yalçın, Erdi'nin yerine Volkan, Kubilay'ın yerine Kürşad, Sami'nin yerine Abdullah, Safa'nın yerine Yusuf Can, kaleci Ali Emre'nin yerine Serhat forma giydi. Altay'da ise Eren'in yerine Ceyhun'u ilk 11'e monte edildi.

CEYHUN KIZARDI

Derbi karşılaşmasının hemen başında Altay'da Ceyhun kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı. Maçın 18. dakikasında bir pozisyonda rakibine sert giren Ceyhun'a, önce sarı kart gösteren hakem Can Cengiz VAR'dan gelen uyarı üzerine kartın rengini kırmızıya çevirdi.

YALNIZ DEĞİLDİLER

İzmir derbisinde Altınordu ve Altay taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Ev sahibi kırmızılacivertlilerde yüzlerce alt yapı sporcusu takımlarını desteklemeye gelirken, maç boyunca desteklerini sürdürdü. Derbi maçın biletlerini satışa çıkar çıkmaz tüketen siyah-beyazlı taraftarlar ise tribünde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

DENİZ 253 GÜN SONRA

Altay'da sakatlığı sebebiyle çok uzun süredir forma giyemeyen Deniz Kadah, Altınordu karşısında mücadeleye yedekler arasında başladı. Son maçını geçen sezon 6 Mart 2022'de oynanan Karagümrük deplasmanında oynayan Deniz, tam 253 gün sonra son dakikalarda oyuna girdi.