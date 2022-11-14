Düellonun galibi yok

SÜPER Lig'de gol düellosu şeklinde geçen maçta Karagümrük sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. 13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 20'de sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 32'de ceza sahası içi sol çaprazından Borini'nin yaptığı ortada arka direkte Baniya'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. 53'te sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya'nın yaptığı dokunuşta top filelere gitti: 2-2.



MERKEL ÖNE GEÇİRDİ

65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-3. 69'da ceza sahası içinde kaleci Günay'dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi'nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 3-3. 78'de Borini'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya'nın dokunuşunda top üst direkte patladı. Maç da 3-3 bitti.

DİĞER