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Haberler Spor Düellonun galibi yok

Düellonun galibi yok

Süper Lig’de İstanbul’da oynanan maçta Karagümrük ile G.Antep FK yenişemedi. Ev sahibi takımın gollerini Baniya (2) ve Kouassi atarken konuk takımın golleri Ertuğrul, Figueireido ve Merkel’den geldi

14.11.2022

Düellonun galibi yok
SÜPER Lig'de gol düellosu şeklinde geçen maçta Karagümrük sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldı. 13. dakikada sağ taraftan Maxim'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Ertuğrul'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1. 20'de sağ taraftan Maxim'in kullandığı kornerde Sagal'ın yaptığı kafa vuruşunda uzak direk dibinden kaleci Viviano topu çıkardı. Dönen topa direk dibinde Figueireido'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-2. 32'de ceza sahası içi sol çaprazından Borini'nin yaptığı ortada arka direkte Baniya'nın şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. 53'te sol taraftan kullanılan kornerde ön direkte Salih Dursun kafayla dokundu. Arka direğe yönelen topa çizgi önünde Baniya'nın yaptığı dokunuşta top filelere gitti: 2-2.

MERKEL ÖNE GEÇİRDİ
65. dakikada ceza sahası dışı sol kanadından Maxim'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Merkel'in vuruşunda top ağlara gitti: 2-3. 69'da ceza sahası içinde kaleci Günay'dan dönen topu sol tarafta Borini kontrol etti. Yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Kouassi'nin dokunuşunda top ağlarla buluştu: 3-3. 78'de Borini'nin içeri çevirdiği topa arka direkte Baniya'nın dokunuşunda top üst direkte patladı. Maç da 3-3 bitti.

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