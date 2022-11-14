Fener’de hava bozdu

Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen ara öncesi evinde Giresunspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de hava bozdu. Rakibi karşısında penaltıdan bulduğu golle öne geçen Kanarya'da Joao Pedro'nun kırmızı kart görmesi dengeleri bozdu. Serdar Aziz'in hatalarında Sains'in attığı gollerle rakibe teslim olan İstanbul ekibi, Galatasaray'ın kendine yaklaşmasına engel olamadı.



JESUS ARADA BEYİN YIKAYACAK

Aradaki puan farkının ikiye inmesiyle birlikte takımda morallerin bozulduğu öğrenildi. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu nedenle lige verilen arada oyuncularının beyinlerini yıkayacağı iddia edildi. Bu arada sarı-lacivertliler, bu sezon evinde ilk yenilgisini Giresunspor karşısında aldı. İstanbul temsilcisi geçen sezon ile birlikte 15 maç sonra kendi sahasında mağlup oldu. Fenerbahçe, sahasındaki son yenilgiyi geçen sezonun ikinci yarısında Başakşehir karşısında 1-0'lık sonuçla almıştı.



■ OGÜN ÖZDEMİR

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