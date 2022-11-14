Göz-Göz 3 puan askına

Spor Toto 1. Lig'de Play- Off umutlarını artırmak isteyen Göztepe, bugün kritik 90 dakikada Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçı Mehmet Türkmen yönetecek. Ligde iki galibiyet aldıktan sonra geçen hafta Samsunspor deplasmanında fren yapan Göz-Göz, zirve yarışı veren Başkent ekibini taraftarının önünde yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Sarı-kırmızılıların kritik maç öncesi 14 puanı bulunurken Keçiörengücü ise 11 maçta 21 puanla ilk iki yarışına ortak oldu.



EKSİKLER VAR

Göztepe'de hafta içi Bucaspor 1928 ile oynanan kupa maçında sakatlanan ve 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Hüsamettin Yener ve tedavileri süren Mesut Kesik ile Tuğbey bugün forma giyemeyecek.



■ BURAK HAKERLER

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