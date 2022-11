Menemen tatsız

TFF İkinci Lig Beyaz Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Menemen FK, evinde Bursaspor'a 1-0 mağlup olarak yara aldı. Maçın 7. dakikasında Bedirhan sağdan topu kavisli bir şekilde ceza sahasına ortaladı. İyi yükselen Emre, topu az farkla auta gönderdi. 22'de Menemen FK defansının anlaşmazlığı sonucunda topu önünde bulan Cenk şutunu çekti. Kaleci Bora topu tokatladı. 45'te Kadir sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak topu ceza sahası içine ortaladı. Gençer kafa vuruşunu yaptı ancak top yan ağlarda kaldı.



ALİ MUTLAK FIRSATI KAÇIRDI

Maçın ikinci yarısına her ekip de tutuk başladı. 70. dakikada Seçkin, ceza yayı üzerinde seken topa gelişine sert vurdu. Top az farkla üstten auta çıktı. 73. dakikada Enes sol çaprazda topu Ali ile buluşturdu. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ali müsait pozisyonda ağları sarsamadı. 86. dakikada sağ kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine sarkan Hamza içeriye ortaladı. Topla buluşan Ozan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. Karşılaşma bu skorla sona erdi.



TARAFTAR ÜZGÜN TERKETTİ

Menemen FK taraftarı, Bursaspor ile oynanan dünkü müsabakaya ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Menemen İlçe Stadı'nda yerini alırken ilk düdükten son düdüğe kadar takımlarını yalnız bırakmadı. Tezahüratları ile stadı inleten taraftarlar, 86. dakikada gelen rakip takımın golüyle büyük şok yaşadı. Sarı-lacivertliler stadı üzgün terketti.



TÖRAYDIN'DAN KADROYA AYAR

MENEMEN Teknik Direktörü Özden Töraydın Bursa karşısında kadroda rotasyona gitti. Tecrübeli teknik adam Nazilli Belediyespor ile deplasmanda oynanan ve 2-0 mağlup olunan maçta sahaya sürdüğü kadroda 5 değişiklik yaptı. Nazilli maçındaki on birden farklı olarak kalede Zülküf'ün yerine Bora'yı, orta sahada Ekrem'in yerine Ferhat'ı, Ziya'nın yerine Oğuzhan'ı, Seçkin'in yerine Atalay'ı sahaya sürerken hücumda ise Ali'nin yerine Mertcan'ı tercih etti. Töraydın'ın bu hamleleri de galibiyet için yetmedi.

