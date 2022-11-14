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Müthiş cıkış

3. Lig’de son 6 maçta 5 galibiyet alan Karşıyaka bu süreçte topladığı 15 puanla, 9. sıradan 2. basamağa yükselerek zirve yarışına ortak oldu.

14.11.2022

Müthiş cıkış
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutundu. Yeşil-kırmızılılar, Yomraspor galibiyetinin ardından yine birçok eksikle çıktığı Amasya 1968 maçını da kazanırken, son 6 haftada müthiş bir çıkış yakaladı. 5. haftada deplasmanda aldığı Hacettepe 1945 yenilgisiyle 9. sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, 6 haftada gösterdiği başarılı performansla toplam 22 puanla ikinci sıraya yükselerek zorlu şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.

TEKNİK HEYETE GÜVEN
Son 6 hafta göz önüne alındığında Karşıyaka 15 puan toplayarak lider Yeni Mersin İY'nin ardından en başarılı ekip oldu. Yeni Mersin İY, dün Şile Yıldız'ı deplasmanda yenerken son 6 haftada 18 puanı cebine koydu. İkinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka en yakın rakibi 52 Orduspor ile arasındaki puan farkını da 2'ye çıkarmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekipte, ilk haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından taraftarların tepkisini çeken ve istifaya davet edilen teknik direktör Erman Güraçar da çıkışla koltuğunu sağlamlaştırdı.

■ DOĞANCAN BİNGÖL

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