Müthiş cıkış

TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutundu. Yeşil-kırmızılılar, Yomraspor galibiyetinin ardından yine birçok eksikle çıktığı Amasya 1968 maçını da kazanırken, son 6 haftada müthiş bir çıkış yakaladı. 5. haftada deplasmanda aldığı Hacettepe 1945 yenilgisiyle 9. sıraya gerileyen yeşil-kırmızılılar, 6 haftada gösterdiği başarılı performansla toplam 22 puanla ikinci sıraya yükselerek zorlu şampiyonluk yarışında 'Ben de varım' dedi.



TEKNİK HEYETE GÜVEN

Son 6 hafta göz önüne alındığında Karşıyaka 15 puan toplayarak lider Yeni Mersin İY'nin ardından en başarılı ekip oldu. Yeni Mersin İY, dün Şile Yıldız'ı deplasmanda yenerken son 6 haftada 18 puanı cebine koydu. İkinci sıradaki yerini sağlamlaştıran Karşıyaka en yakın rakibi 52 Orduspor ile arasındaki puan farkını da 2'ye çıkarmayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekipte, ilk haftalarda alınan olumsuz sonuçların ardından taraftarların tepkisini çeken ve istifaya davet edilen teknik direktör Erman Güraçar da çıkışla koltuğunu sağlamlaştırdı.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

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