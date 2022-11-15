Aslan’a yaradı

SÜPER Lig'de 14. hafta geride kalırken, verilen milli ara öncesinde ilginç bir istatistik oluştu. Geçtiğimiz haftada oynanan 8 maçta 4 müsabaka berabere biterken, diğer dördünde deplasman takımları üç puana ulaştı. Alınan bu sonuçların ardından oluşan puan durumunda en karlı çıkan takım Galatasaray oldu. Deplasmanda Medipol Başakşehir'i flaş bir skorla 7-0 yenen sarı-kırmızılılar, araya mutlu girdi.

Lider Fenerbahçe evinde Giresunspor'a 2-1 mağlup olunca Cim-Bom aradaki puan farkını ikiye indirdi. Trabzonspor'un deplasmanda Ankaragücü'yle yenişememesi, yine üst sıraları zorlayan Kayserispor'un Konyaspor'a çarpılması ve Adana Demirspor'un Alanyaspor ile golsüz berabere kalması da Aslan'ın işine geldi. Galatasaray, hem zirveyle puan farkını indirerek hem de altındaki takımlarla farkı artırarak şampiyonluk yarışındaki avantajını artırdı. Sarı-kırmızılılar, lige verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını sürdürerek ara dönüşünde bu avantajını kullanmak istiyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar da Fernando Muslera, Lucas Torreira, Victor Nelsson, Dries Mertens ve Seferovic ülkelerinin milli takımında forma giymek için Katar'a gitti.

OGÜN ÖZDEMİR