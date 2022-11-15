Somaspor pes etmiyor

2. Lig Beyaz Grup'ta 3 haftalık galibiyet hasretiyle Play-Off'un gerisinde kalan Somaspor, üst üste Isparta 32 Spor ve Arnavutköy Belediyespor'u 2-0'lık sonuçlarla yendi, yarıştan kopmadığını kanıtladı. Mütevazı kadrosuyla gruptaki iddialı takımların arasında yükselişini sürdüren Burhanettin Basatemur'un öğrencileri 21 puanla Play-Off hattının 1 puan gerisinde 7. sıraya tırmandı. Bu sezon ikinci kez üst üste iki galibiyet almayı başaran Siyah İnciler, 15. hafta mücadelesinde taraftarları önünde lider Şanlıurfaspor'u yenerse 3'te 3 yapıp bir ilki yaşayacak. Teknik patron Basatemur, "Lideri yenip üst sıralara tırmanışımızı sürdürmek istiyoruz" diye konuştu.

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