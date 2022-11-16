Altınordu evde yok

TFF 1. Lig'de mücadele eden Altınordu, iç saha avantajını bu sezon kullanamadı. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 6 maçta sadece 1 kez kazanarak beklenen çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi. Bu süreçte iç sahada oynadığı maçlarda 4 mağlubiyet 1 beraberlik alarak 14 puan kaybeden İzmir temsilcisi, son olarak Altay mağlubiyetiyle düşme hattına yerleşerek büyük üzüntü yaşadı. Sezon başında şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Altınordu, taraftarlarına da hayal kırıklığı yaşattı. Doğanlar Stadı'nda 4 puan toplayabilen İzmir ekibi, deplasmanda ise 6 müsabakada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile 8 puanı hanesine yazdırdı.

HÜCUMDA SIKINTI VAR

İç saha avantajını değerlendiremeyen kırmızı-lacivertliler, 6 müsabakada kalesinde 13 gol görürken rakip takımın filelerini ise sadece 4 kez havalandırabildi. Altınordu, cumartesi günü Adanaspor ile deplasmanda oynayacağı maçı kazanarak düşme hattından kurtulmak ve yükselişe geçmek istiyor. Adana ekibi 13 maçta 14 puanla 13. sırada yer alırken kırmızı-lacivertliler, kritik karşılaşmayı kazandığı takdirde rakibini geçerek rahat nefes alacak.

DOĞANCAN BİNGÖL