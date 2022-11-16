Katar kupa için taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Katar'ın dev turnuvaya beklenen ilginin olmadığı gerekçesiyle Pakistanlı taraftarlar kiraladığı öne sürüldü. Her ülke için ayrı ayrı kiralanan taraftarlara günlük 10 dolar, 3 öğün yemek ve ücretsiz konaklama imkanı sağlanacağı iddia edildi. Katar'ın kiraladığı taraftarlara o ülkelerin bayrak ve formalarını dağıttığı belirtildi. Maça birkaç saat kala tribünlerin boş kalması durumunda ise çevredeki inşaatlardan yabancı işçiler ücretleri ödenerek tribünlere getirilecek. Bir başka iddia ise, İngiliz taraftarlara ülke hakkında olumlu yorum yapmaları için günlük 105 dolar ödenmesi ve 5 yıldızlı konaklama imkanı sunulması.

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