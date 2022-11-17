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Arkas Spor turladı

CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında İzmir temsilcisi, Caruur Volley’i 25-19, 19-25, 25-17 ve 25-17’lik setler sonucu yenerek Modena’nın rakibi oldu

17.11.2022

Arkas Spor turladı
Voleybolda CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında Belçika ekibi Caruur Volley'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bir üst tura çıktı. Belçika'daki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan Arkas Spor, son 16 turunda Valepa'yı mağlup eden İtalyan ekibi Modena Volley ile karşılaşacak. Mücadeleye iyi başlayan İzmir ekibi, ilk seti 25-19 kazandı: 1-0. İkinci sette toparlanan konuk ekip 25-19'luk skorla durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü sette oyun üstünlüğünü yeniden eline alan lacivert-beyazlılar, 25-17 ile tekrar öne geçti: 2-1. Son bölümde hata yapmayan ve rakibine yaklaşma şansı tanımayan Arkas Spor, seti 25-17 maçı da 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırmayı başardı
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