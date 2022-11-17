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Haberler Spor Aydın’ın Sultanları ilk peşinde

Aydın’ın Sultanları ilk peşinde

17.11.2022

Aydın’ın Sultanları ilk peşinde

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde bugün Ankara temsilcisi Sigorta Shop'a konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak maçta Aydın'ın Sultanları, ligde 1 galibiyeti bulunan rakibi karşısında ilk deplasman galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Hafta sonunda Bolu Belediyespor'u geriden gelip 3-1 mağlup ederek moral bulan, bu sonuçla puanını 5'e yükselten mavi-beyazlılar, ilk 4 haftanın sonunda sıralamada 8. basamakta yer alıyor. Mavi-beyazlılar, evinde karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-2, Bolu Belediyespor'u 3-1'lik setlerle yenerek evinde oynadığı maçları kazanırken deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi. Aydın BŞB, Türk Hava Yolları ve Çukurova Belediyesi Adanan Demirspor'a 3-0'lık setlerle mağlup olarak deplasmanlarda henüz puanla tanışamadı.

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