Aydın’ın Sultanları ilk peşinde

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, 5. hafta mücadelesinde bugün Ankara temsilcisi Sigorta Shop'a konuk olacak. Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da oynanacak maçta Aydın'ın Sultanları, ligde 1 galibiyeti bulunan rakibi karşısında ilk deplasman galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Hafta sonunda Bolu Belediyespor'u geriden gelip 3-1 mağlup ederek moral bulan, bu sonuçla puanını 5'e yükselten mavi-beyazlılar, ilk 4 haftanın sonunda sıralamada 8. basamakta yer alıyor. Mavi-beyazlılar, evinde karşılaştığı Kuzeyboru'yu 3-2, Bolu Belediyespor'u 3-1'lik setlerle yenerek evinde oynadığı maçları kazanırken deplasmanda aynı başarıyı sergileyemedi. Aydın BŞB, Türk Hava Yolları ve Çukurova Belediyesi Adanan Demirspor'a 3-0'lık setlerle mağlup olarak deplasmanlarda henüz puanla tanışamadı.

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