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Haberler Spor İsmi var ama, bir dakikası yok

İsmi var ama, bir dakikası yok

Manisa FK’nın sezon başında Lommel’den aldığı Sidi Berat Haroun 2 kez kadroda yer buldu ama maçlarda 1 dakika bile şans bulamadı

17.11.2022

İsmi var ama, bir dakikası yok

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde, Sidi Berat Haroun aranıyor. Sezon başında Belçika ekibi Lommel SK U-21 takımından transfer ediler 20 yaşındaki Türk asıllı stoper, siyah-beyazlı formayla henüz tanışamadı. Ligdeki Altay ve kupadaki Eynesil Belediyespor karşılamalarında kadroya alınıp yedek kulübesinde yer alan Haroun, teknik direktör Levent Eriş'in gözüne bir türlü giremedi.

1 dakika bile süre alamayan Haroun, lig ve kupada oynanan 14 maçta hiç düşünülmedi. Genç oyuncu, bu sezon takıma transfer edilen ve forma giymeyen tek isim olarak dikkat çekiyor.

ÜMİT YÖNEY

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