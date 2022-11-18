Potada yedinci hafta heyecanı başlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 7. hafta bugün oynanacak Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın açılış mücadelesinde Darüşşafaka, saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji'ni ağırlayacak. İzmir ekibi Pınar Karşıyaka ise yarın 15.30'da Türk Telekom'un konuğu olacak. Haftanın programı şöyle: Bugün: 19.00 Darüşşafaka-Bahçeşehir Koleji, Yarın: 15.30 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, 18.00 Efes-Konyaspor Basketbol, 20.30 Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray Nef, 20 Kasım Pazar: 13.00 Gaziantep Basketbol- Beşiktaş 15.30 Aliağa Petkim Spor-Büyükçekmece Basketbol, 18.00 Fenerbahçe Beko-Tofaş, 21 Kasım Pazartesi: 19.00 Merkezefendi Belediyesi Basket-Manisa Büyükşehir Belediyespor.