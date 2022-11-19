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Haberler Spor Alaçatı rengarenk

Alaçatı rengarenk

19.11.2022

Alaçatı rengarenk
Alaçatı Wind Fest kapsamında organize edilen ve çocuklar-gençler kategorisinde ülkemizde ilk kez düzenlenen PWA Slalom Word Cup, dünyaca ünlü Alaçatı rüzgarında devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından "Alaçatı Rüzgarı Hiç Bitmesin" temasıyla yapılan yarışlara Fransa, Arjantin, Hollanda, Almanya, İspanya, İtalya, Brezilya, Belçika, İngiltere, Macaristan, Mauritus ve Seyşeller ile Türkiye'den 100'ün üzerinde rüzgar sörfçüsü Alaçatı koyunu adeta renk cennetine çevirdi. Güçlü rüzgar ve güzel hava, yarışların çok çekişmeli geçmesini sağlarken, IQFoil ve finn sınıflarındaki yarışları karadan seyredenler de heyecanlı saatler yaşıyor. Dev organizasyonun ödül töreni yarın saat 19.00'da gerçekleştirilecek.
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