Altay’da kaptan damga vurdu

Spor Toto 1. Lig'de son 5 maçında yenilgi yüzü görmeyen Altay'da savunma oyuncusu İbrahim Öztürk farkını ortaya koydu. 41 yaşındaki stoper ilerlemiş yaşına rağmen takımına hem savunmada, hem de hücumda büyük katkı verdi. Tecrübeli futbolcu bu sezon ligde 13 maçın tamamında forma giyme başarısı gösterirken, sadece Bandırmaspor karşısında maçın 62. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Kaptan İbrahim, takımının savunmadaki en istikrarlı oyuncularının başında gelirken, skora da büyük katkı verdi. Kritik maçlarda rakip ağlara 2 gol atan deneyimli stoper, ilk golünü Adana'ya atarak takımına 1 puan kazandırmıştı.



DERBİDE AĞLARI SARSTI

İbrahim, ikinci golünü Altınordu'ya atarken, Altay'ın kritik 3 puanla sahadan ayrılmasına yardımcı olmuştu. İbrahim bu sezon rakip ağlara iki gol atarak takımının kazandığı 4 puanda önemli rol oynadı. Stoper, 8 golle İzmir ekibinin en skorer ismi konumunda bulunan Paixao'nun ardından Altay'ın skora en fazla katkı yapan ikinci oyuncu konumunda bulunuyor.

CEYHUN İÇİN TAHKİM'DEN İNDİRİM TALEP EDİLECEK

SİYAH-BEYAZLI yönetim geçen hafta oynanan Altınordu derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç men cezası alan Ceyhun Gülselam'ın cezasında indirime gidilmesi için Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu'na başvuracak. İzmir temsilcisi, mesi Tahorta sahada Altınordulu genç futbolcu Abdullah'a yaptığı faul nedeniyle önce sarı, VAR incelemesi sonrası direkt kırmızı kart gören Ceyhun için savunma hazırlayacak. Kurmaylar, savunmasında Ceyhun'un amacının rakibini sakatlamaya yönelik olmadığını, sadece kontra atağı durdurmaya yönelik bir hamle olduğunu da ifade edecek.