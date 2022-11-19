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Haberler Spor Arkas Spor’da hedef 3’te 3

Arkas Spor’da hedef 3’te 3

19.11.2022

Arkas Spor’da hedef 3’te 3
CEV Voleybol Kupası'nda hafta içinde Belçika ekibi Caruur Volley Gent'i eleyerek 8'li finaller turunda İtalya temsilcisi Valsa Group Modena ile eşleşen Arkas Spor, bugün Axa Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu haftada Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda saat 16.00'da başlayacak maçı TRT Spor Yıldız yayınlayacak. Ligde son 2 maçında Fenerbahçe (D) Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup eden İzmir ekibi 3'te 3 yapmayı hedefliyor. Her puanın büyük önem taşıdığını belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Mücadele düzeyi geçen her hafta artıyor ve Arkas Spor olarak Bursa'da da kazanmayı istiyoruz. Güzel bir oyun ve istediğimiz sonuçla İzmir'e döneceğimize olan inancımız tam" dedi.
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