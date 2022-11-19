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Haberler Spor Bucaspor’da neşeli günler

Bucaspor’da neşeli günler

19.11.2022

Bucaspor’da neşeli günler
2. Lig Kırmızı Grup'ta art arda 5 maçını kazanarak liderlik koltuğunu alan Bucaspor 1928'de keyifler yerinde. Bu çıkışını sürdürmek ve zirvedeki yerini sağlamlaştırmak isteyen sarı-lacivertliler, yarın Adıyaman FK deplasmanında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tam gaz sürdürüyor. Gerçekleştirilen son antrenmanda Bucaspor 1928'li oyuncuların neşesi ve pozitif havası gözlerden kaçmadı. Takımdaki arkadaşlığın üst seviyede olduğu gözlenirken, sürekli birbiriyle şakalaşan sarı-lacivertlilerin ortak sevinçleri de objektiflere yansıdı. Bu sezon sadece bir kez yenilen Fırtına, deplasmanda ise son 4 müsabakayı kazanarak sükse yaptı.
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