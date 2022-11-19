Fener’e 2 aday

FENERBAHÇE geleceğe yatırım olarak genç yıldızları yakın takibe aldı. Sarı-lacivertli ekibin scoutları Polonya ile Şili arasındaki hazırlık maçını takip ederken burada Lucas Assadi ve Dario Osorio'yu izlemek isteseler de Assadi süre almadı. Osorio ise 75. dakikada oyuna dahil oldu. Ancak Osorio'nun oynadığı kısa süre içerisinde önemli işler yaptığı gözlenirken scout ekibinin futbolcuyla ilgili olumlu rapor verdiği öğrenildi. 20 yaşındaki forvet oyuncusu Lucas Assadi ve Dario Osorio, Club Universidad de Chile takımında görev yapıyor.

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