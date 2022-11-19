Göz-Göz zoru sever

Spor Toto 1. Lig'de Play-Off mücadelesi veren Göztepe, şampiyon adayı Keçiörengücü'nden sonra, lider Eyüpspor'u da gözüne kestirdi. Ligdeki son maçında Keçiörengücü'ne bu sezonun ilk dış saha yenilgisini tattıran sarı-kırmızılılar, yarın evinde bileği bükülmeyen Eyüpspor'a bileniyor. Göz-Göz, sahasında 7'de 7 yapan, ligde son 9 maçta yenilmeyen ve bu süreçte 16 gol atıp kalesinde sadece 3 gol gören İstanbul ekibi önüne mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Ligde 30 puanla lider en yakın rakibi Samsunspor'a yedi puanlık bir fark atan Eyüpspor, karşısında ise Göztepe'nin imha planı hazır.



YİNE ÜÇLÜ SAVUNMA

Üç galibiyet aldığı son 4 karşılaşmada üçlü savunmayla sahaya çıkan sarı-kırmızılılar, yıldızlar topluluğu lider karşısında sistemi bozmayacak. Top rakipteyken bekler Tarık ve İsmail ile 5'li savunmaya geçecek olan İzmir ekibi, orta sahada kuracağı baskıyla tek pasla pozisyon üretecek. Rakibin önemli gol silahları Eze (6), Dibba (3) ve Recep Niyaz'a da özel önlem alınacak.



YALÇIN DIŞARI PALMER İÇERİ

Sarı-kırmızılarda, sakatlığı süren Yunus Emre'nin yerine Tarık'ın görev alması beklenirken, orta alanda da Yalçın-Palmer değişikliği öngörülüyor. Radomir Kokovic önderliğindeki teknik heyetin, son Keçiörengücü maçında olumsuz performansı sonrası oyundan alınan Yalçın'ın yerine orta alanda galibiyeti getiren golü atan Palmer'a şans vermesi bekleniyor. Sarı-kırmızılılarda, 4 ay sahalardan uzak kalacak olan Hüsamettin Yener ve Keçiörengücü maçında sakatlanan Yunus Emre ile önceki gün idmanlara başlayan orta saha Tuğbey ve Mesut Kesik'in bu müsabakada da forma giymesi oldukça zor.



■ DOĞANCAN BİNGÖL

DİĞER