Galatasaray'ın gündeminde olduğu ileri sürülen Real Madrid'in yıldızı Eren Hazard'tan kötü haber geldi. Yıldız futbolcu Ocak ayında takımından ayrılmayacağını söyledi. Yakın geleceğiyle ilgili planları hakkında Eden Hazard, "Ocak ayında ayrılık imkansız. Çünkü bir ailem var. Çocukların okulu var. Şehri seviyorum. Ama yazın ayrılmam mümkün. Sözleşmemde bir yıl daha var. Bu benim değil kulübün kararıydı" yorumunu yaptı.



ADNAN POLAT KONUŞTU

ÖTE yandan Galatasaray Kulübü'nün eski Başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı kulüple ilgili açıklamalarda bulundu. Polat, futbol takımının bu sezon Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacağına inandığını kaydederek "Okan Buruk'un teknik direktör olması beni çok memnun etti. Şu anda liderin 2 puan gerisinde ve takım olmaya doğru gittiği görülüyor. Böyle devam ederlerse Galatasaray sezonu olması gereken yerde, zirvede bitirir" şeklinde konuştu.

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