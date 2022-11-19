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Haberler Spor Karşıyaka Ağrı önünde

Karşıyaka Ağrı önünde

3. Lig’de ikinci sırada yer alan KSK 13.00’te Doğu ekibiyle kapışacak

19.11.2022

Karşıyaka Ağrı önünde
TFF 3. Lig 1. Grup'ta şampiyonluk iddiasını sürdüren Karşıyaka, bugün Ağrı 1970 ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmada Tolga Sancak düdük çalacak. Son iki maçında Yomraspor ve Amasyaspor FK'yı yenerek seri yakalayan Karşıyaka, çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde lider Yeni Mersin İdmanyurdu'nun 6 puan gerisinde zirve takibini sürdüren 22 puanlı Karşıyaka, 18 puanı bulunan 7. sıradaki Ağrı temsilcisine iç sahadaki ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor. Yeşil-kırmızılılarda sarı kart cezalısı stoper Metin ile tedavileri süren Onur Kolay ve Kerem Pala görev yapamayacak.
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