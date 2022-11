Menemen FK telafi edecek

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play- Off hattından çıkarak hayal kırıklığı yaşayan Menemen FK, deplasmanda Afyonspor karşısında galibiyet alarak yeniden çıkışa geçmek istiyor. Menemen FK Teknik Direktörü Özden Töraydın, son 2 maçta yaşanan kayıpları telafi etmek için çabalayacaklarını söyleyerek, "Kazanmak istiyoruz, elimizden ne geliyorsa yapacağız. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Aldığımız şanssız mağlubiyetler nedeniyle üzgünüz" dedi. Bursaspor karşısında oyunun hakiminin kendilerinin olduğunu işaret eden Töraydın, "Maç başından sonuna kadar baskın bir oyun oynadık. Ama gol yollarında istediğimiz pozisyonları bulamadık. Bu kaybettiğimiz puanları telafi edip tekrar Play- Off hattına yerleşmek istiyoruz. Ligin ilk yarısını burada tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini de kullandı.

