Rakip Çekya

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında bugün Çekya ile karşı karşıya gelecek. Gaziantep'teki Kalyon Stadı'nda yapılacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan hakem William Collum yönetecek ve mücadele TRT Spor'dan yayımlanacak. Antep, 21 yıl sonra A Milli Takım'a ev sahipliği yapacak. Gaziantep'te son olarak 25 Nisan 2001 tarihinde yapılan özel karşılaşmada Arnavutluk'u konuk eden ay-yıldızlılar, uzun bir aradan sonra kent halkının önüne çıkacak. Öte yandan Türkiye'nin önde gelen hakemlerinden Cüneyt Çakır, UEFA'dan alınan izinle Çekya müsabakasının ilk 5 dakikasını da yönetecek

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