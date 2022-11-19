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Haberler Spor Tarihi kongre

Tarihi kongre

19.11.2022

Tarihi kongre

Denizlispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, başkan Mehmet Uz ve yönetimi şirketleşme ile ilgili yetki alarak tarihi süreci başlattı. Uz, gerekli süreci tamamlayıp 1 ay içerisinde kulübü devralmak için üyeleri bir kez daha bir araya getirecek. Kulübün tam 135 milyon lira borcu olduğunu ve transfer yasağının bulunduğunu ifade eden başkan Mehmet Uz, "3-4 hafta sonra da devralma toplantısını yapacağız ve süreç tamamlanmış olacak. Borçları ödeyip transferin önünü açacağız. Yeni yönetimde 5-6 kişi olacak ve bir CEO atayacağız" dedi. Bu arada Denizlispor, bugün saat 13.30'da Keçiörengücü'ne konuk olacak.

■ SEBAHATTİN ALP

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