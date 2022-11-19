Tarihi kongre

Denizlispor Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, başkan Mehmet Uz ve yönetimi şirketleşme ile ilgili yetki alarak tarihi süreci başlattı. Uz, gerekli süreci tamamlayıp 1 ay içerisinde kulübü devralmak için üyeleri bir kez daha bir araya getirecek. Kulübün tam 135 milyon lira borcu olduğunu ve transfer yasağının bulunduğunu ifade eden başkan Mehmet Uz, "3-4 hafta sonra da devralma toplantısını yapacağız ve süreç tamamlanmış olacak. Borçları ödeyip transferin önünü açacağız. Yeni yönetimde 5-6 kişi olacak ve bir CEO atayacağız" dedi. Bu arada Denizlispor, bugün saat 13.30'da Keçiörengücü'ne konuk olacak.

■ SEBAHATTİN ALP