Trabzon’da rota Dovbyk

TRABZONSPOR, forvet takviyesi için kolları sıvadı. Bordo-mavililerin geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçtiği kaydedildi. Geçen sezondan beri Trabzonspor'un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro'da etkili futbolunu sürdürüyor. 25 yaşındaki forvet, çıktığı toplam 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti. Ancak Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro'nun teklifini kabul etmedi. Kulübüyle mukavelesi 2023'ün aralık ayında sona erecek. Dovbyk, bazı İtalyan takımlarının da radarında bulunuyor.

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