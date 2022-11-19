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Haberler Spor Yen de gel KSK

Yen de gel KSK

Kötü gidişatını durdurmak isteyen İzmir ekibinin Ankara Spor Salonu’nda oynayacağı maç 15.30’da başlayacak.

19.11.2022

Yen de gel KSK
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçından yenilgi ile ayrılan Pınar Karşıyaka, bugün deplasmanda Türk Telekom'un rakibi olacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Lige hızlı bir giriş yapan Pınar Karşıyaka, üst üste ilk 3 maçını kazandı. Daha sonra önce evinde Tofaş'a yenilen yeşil-kırmızılılar ardından deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya da kaybederek 2 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Başantrenör Ufuk Sarıca ve öğrencileri bu kötü gidişatı durdurmak için Türk Telekom deplasmanından galibiyetle dönmek ve kazanamama serisini Ankara'da bozmak istiyor. Pınar Karşıyaka, ligde 10'uncu sırada yer alıyor.
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