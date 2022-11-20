Arkas dağıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 9. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Bursa'da konuk olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0'a mağlup oldu. Son iki maçını kazanan İzmir temsilcisi, zirve yolunda ağır yara aldı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-22, 25-16 ve 25-19 sona erdi. Maça iki takımda etkili başlarken, ilk seti ev sahibi 25-12 kazandı. İkinci sette dağılan lacivert-beyazlılar karşısında hatasız oynayan Bursa ekibi 25-16'lık sonuçla 2-0 yaptı. Üçüncü sette Arkas rakibi karşısında oyuna dahil olamadı ve Bursa BŞB 25-19'luk sonuçla maçı 3-0 kazandı.

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