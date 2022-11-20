  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Arkas dağıldı

Arkas dağıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 9. haftasında İzmir ekibi, deplasmanda Bursa BŞB’den set alamadı

20.11.2022

Arkas dağıldı
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün sezonu 9. hafta karşılaşmasında Arkas Spor, Bursa'da konuk olduğu Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0'a mağlup oldu. Son iki maçını kazanan İzmir temsilcisi, zirve yolunda ağır yara aldı. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'ndaki mücadelenin setleri 25-22, 25-16 ve 25-19 sona erdi. Maça iki takımda etkili başlarken, ilk seti ev sahibi 25-12 kazandı. İkinci sette dağılan lacivert-beyazlılar karşısında hatasız oynayan Bursa ekibi 25-16'lık sonuçla 2-0 yaptı. Üçüncü sette Arkas rakibi karşısında oyuna dahil olamadı ve Bursa BŞB 25-19'luk sonuçla maçı 3-0 kazandı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA