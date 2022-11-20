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Haberler Spor Bodrumspor galibiyet istiyor

Bodrumspor galibiyet istiyor

20.11.2022

Bodrumspor galibiyet istiyor
SPOR Toto 1'inci Lig'de geçen hafta deplasmanda Pendikspor'a 3-0 yenilerek zirve yarışında yara alan Bodrumspor bugün evinde Tuzlaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Ramazan Keleş görev yapacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton, güney kale arkası ve kuzey kale arkası 50 TL olarak satışa çıktı. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Pendikspor yenilgisini telafi edeceklerini belirterek, "Tuzlaspor karşılaşmasına iyi hazırlandık. Evimizde şu ana kadar hiç kaybetmedik. Taraftarımızın desteği ile galip gelerek yeniden yükselişe geçeceğiz" dedi.
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