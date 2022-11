Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: "Rakibin yaptığı sadece kuru gürültüydü"

Spor Toto 1'inci Lig'in 14. haftasında Bodrumspor, evinde Tuzlaspor'a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalmalarına karşın iyi bir reaksiyon gösterdiklerini söyleyen Taşdemir, "Maça istediğimiz ve düşündüğümüz gibi başladık. Öne geçtik ama 10 kişi kaldık. 10 kişi kaldıktan sonra takım olarak verdiğimiz reaksiyon bence çok daha iyiydi. Çok fazla hissettirmedik, pozisyon dahi vermedik diyebilirim. Rakibin yaptığı bana göre sadece kuru gürültüydü. Çok talihsiz bir gol yedik, ikinci gol daha da talihsizdi. Maçın uzatma dakikalarında gol yedik ve sahamızda ilk mağlubiyeti aldık. 10 kişi kaldıktan sonraki verdiğimiz reaksiyon bence çok önemliydi, sonunu getirebilseydik çok daha önemli olacaktı. Getiremedik üzgünüz. Rakip takım galip geldi, onları kutluyorum. Bugün ne yaparsak yapalım olmayacaktı, çok gol kaçırdık. Basit bir hatayla maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Hakemle ilgili konuşmayacağım çünkü onu eleştirecek ve iyi kötü puan verecek ben değilim. Sadece bir şey dikkatimi çekiyor, bu VAR hayatımıza girdikten sonra olan pozisyonun kasti mi değil mi düşünmeden, bir resim karesinden karar veriyorlar, bence bu doğru değil. Kırmızı kart yediğimiz pozisyonda normal bir faul vardı ki rakip itiraz bile etmedi. Ben hakemi çok fazla eleştirmeyeceğim, onların hayatı, iyi yaparlarsa artı not alırlar, kötü yaparlarsa eksik not alırlar" dedi.



YILMAZER: "SON SANİYEYE KADAR VAZGEÇMEDİK"

Aldıkları 3 puandan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Tuzlaspor Teknik Direktörü Barış Yılmazer, "Bodrumspor 10 kişi kalana kadar biraz daha hakimdi oyuna. O dakikadan sonra biraz motivasyon kaybı yaşadıklarını düşünüyorum. Kendi futbolcularımız adına da mücadeleyle ilgili yapılacak her şeyi yapıklarını düşünüyorum. Biz hafta içi de doğru analizler yaptığımızı düşünüyorum. Bodrumspor'un birçok maçını izledik. Artılarını ve eksilerini masaya koyduk. Takımım son saniyeye kadar vazgeçmedi. Karşılığını da üç puan olarak rabbim nasip etti" diye konuştu.