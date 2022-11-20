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Haberler Spor KSK yine kayıp

KSK yine kayıp

Lige verilen milli aranın ardından Pınar Karşıyaka, Türk Telekom’a çarpıldı. Sırasıyla Tofaş ve Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan, Gaziantep maçı da ertelenen yeşil kırmızılı İzmir temsilcisi, rakibine teslim oldu. Kaf-Kaf, Play-Off hattı dışında kaldı

20.11.2022

KSK yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 92-83 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başladı. Karşıyaka, periyodu 20-16 önde tamamladı. Türk Telekom, iyi başladığı periyotta 2 dakika geride kalırken 23-22 öne geçti. Karşılıklı basketlerin ardından Karşıkaya, Erric ile etkili oldu ve son dakikaya 41-41 eşitlikle girildi. Maçın ilk devresi 44-43 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

KAF-KAF RAKİBİNİ YAKALAMAYADI
Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Son 3 dakikasına Taylor'un kullandığı faul atışları sonucunda Türk Telekom'un 60-59 üstünlüğüyle girildi. Telekom, 3. periyotu 66-63 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, 4. periyoda Sestina'nın 3 sayılık basketiyle başladı. Tük Telekom, bitime 2.31 dakika kala skor 85-79'da Pınar Karşıyaka'ya mola aldırdı. Sestina'nın 3 sayılık basketiyle skor 90-83'te bitime 33.6 saniye kala rakibine yeniden mola aldıran Türk Telekom, karşılaşmayı 92-83 kazanan taraf oldu.

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