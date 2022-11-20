KSK yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Türk Telekom, Pınar Karşıyaka'yı 92-83 mağlup etti. Pınar Karşıyaka, karşılaşmaya 6-0'lık seriyle başladı. Karşıyaka, periyodu 20-16 önde tamamladı. Türk Telekom, iyi başladığı periyotta 2 dakika geride kalırken 23-22 öne geçti. Karşılıklı basketlerin ardından Karşıkaya, Erric ile etkili oldu ve son dakikaya 41-41 eşitlikle girildi. Maçın ilk devresi 44-43 misafir takımın üstünlüğüyle sona erdi.

KAF-KAF RAKİBİNİ YAKALAMAYADI

Karşılaşmanın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Son 3 dakikasına Taylor'un kullandığı faul atışları sonucunda Türk Telekom'un 60-59 üstünlüğüyle girildi. Telekom, 3. periyotu 66-63 önde bitirdi. Ev sahibi ekip, 4. periyoda Sestina'nın 3 sayılık basketiyle başladı. Tük Telekom, bitime 2.31 dakika kala skor 85-79'da Pınar Karşıyaka'ya mola aldırdı. Sestina'nın 3 sayılık basketiyle skor 90-83'te bitime 33.6 saniye kala rakibine yeniden mola aldıran Türk Telekom, karşılaşmayı 92-83 kazanan taraf oldu.