Millilerden aynı tarife

A Milli Futbol Takımımız, İskoçya'nın ardından Çekya'yı da aynı skorla mağlup etti: 2-1. 12. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası içi sol çaprazından yerden kaleye vuruşunu kaleci Pavlenka güçlükle kornere çeldi. 16'da Hakan'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin yanından az farkla auta çıktı. 31'de Cengiz'in savunma arkasına pasında topla buluşan Enes'in uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 33'te Hakan'ın uzun pasıyla topla buluşan Cengiz'in rakibini çalımladıktan sonra kaleye gönderdiği sert şutu kaleci güçlükle çeldi.

2. YARI KARŞILIKLI GOLLER

56'da Cerny'in ceza sahası dışından sert şutu altıpas içinde sektikten sonra Doğan elinden kaçırınca ağlarla buluştu: 1-1. 66'da ceza yayı önünde topla buluşan Cenk Özkaçar'ın yerden sert şutunu kaleci Koubek güçlükle kornere çeldi. 70'te Cengiz Ünder'in pasıyla ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'nun çok dar açıdan sert şutu filelerle buluştu: 2-1. 73'te Cengiz'in ceza sahası uzak köşesine yerden gönderdiği tehlikeli topa Cenk Tosun dokunamadı. Maç 2-1 sona erdi.

ARDA RÜZGARI

A Milli Futbol Takımımız da Arda Güler, ilk ay-yıldızlı formayı giydi. Fenerbahçe'nin Türk futboluna kazandırdığı 17 yaşındaki genç yıldız adayı 67. dakikada Cengiz Ünder'in yerine oyuna dahil oldu. Arda oyuna girmeden önce Antep tribünleri hep bir ağızdan "Arda" şeklinde tempo tuttu. Genç futbolcu, topu her ayağına aldığında taraftarlar alkışlarla ve tezahüratlarla destek verdi. Arda oyuna dahil olduktan sonra millilerin kazandığı korner atışında kaptan Hakan Çalhanoğlu'ndan kullanmak için izin alsa da Cengiz fark etmeyince atışı kendisi kullandı. Birkaç dakika sonra kazanılan korner ataşında ise Cengiz özellikle Arda'yı çağırarak atışı kullanmasını istedi.

CÜNEYT ÇAKIR JÜBİLE YAPTI

FIFA Kokartlı Hakem Cüneyt Çakır, A Milli Futbol Takımı'nın Çekya ile Gaziantep'te yaptığı özel maçta aktif hakemlik kariyerini noktaladı. Kalyon Stadı'nda Türkiye ile Çekya arasında oynanan hazırlık maçının ilk 5 dakikasını yöneten Çakır'ı, sahada bulunan A Milli Takım ve Çek futbolcular sarılarak tebrik etti.

Stattaki taraftarlar tarafından ayakta alkışlanan ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" tezahüratı yapılan Çakır'a Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından teşekkür plaketi verildi. Aktif hakemliği bırakan Çakır, TFF'de eğitimci olarak görev yapacak. Geçen sene sezon sonunda bırakma kararı alan deneyimli hakem için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi milli bir maçla jübile yapmak istediklerini açıklamıştı.