Şov başlıyor

KATAR'DA 18 Aralık'a kadar sürecek 2022 FIFA Dünya Kupası heyecanı bugün start alacak. A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador arasında saat 19.00'da oynanacak açılış maçıyla başlayacak dev organizasyonda 32 takım 4'erli 8 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükselecek. A-B, C-D, E-F ve G-H gruplarının ilk 2 sırasında yer alan takımlar, çapraz eşleşme usulüne göre birbirlerinin rakibi olacak. Kupada şampiyon olan ülke 40 milyon Dolar kazanacak. Organizasyonu 2'nci sırada bitiren ülke 30 milyon, 3'üncü olan ülke 27 milyon, 4'üncü olan ülke ise 25 milyon Doları kasasına koyacak. Toplam 440 milyon Dolar ödülün dağıtılacağı Dünya Kupası, 400 milyon Dolar ödülün dağıtıldığı 2018 Dünya Kupası'nı da bu anlamda geride bırakmış olacak.

AÇILIS MAÇI KATAR - EKVADOR

DÜNYA KUPASI'NIN açılış karşılaşmasında ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak. Saat 19.00'daki mücadeleyi İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

MAÇLAR TRT'DE

2022 Dünya Kupası Kupası maçları, TRT-1, TRT Spor ve TRT 4K ile TRT İzle dijital platformundan takip edilecek. Bugün ilk maç öncesi saat 17.30'daki açılış töreni de merakla bekleniyor.