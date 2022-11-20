Trabzon’da Aboubakar sesleri

Trabzonspor Ocak ayında transfer bombasını patlatmak için çalışmalarını sürdürürken gündemine daha önce Süper Lig'de oynamış yıldız bir ismi aldı. 2017 ve 2021 yıllarında Beşiktaş'ta top koşturan Vincent Aboubakar için bordo-mavililerin yoğun mesai harcadığı öne sürüldü. Al-Nassr'dan ayrılması beklenen Aboubakar'ın Süper Lig'e yeniden dönmesinin sürpriz sayılmayacağı bildirilirken, 30 yaşındaki oyuncuyla Beşiktaş'ın yanı sıra A.Demir'in ilgilendiği iddia edildi.

AL-NASR'DAN AYRILACAK MI?

Goal.com S.Arabistan'dan Tamer Ebou Sido yaptığı açıklamada, "Kış transfer pazarında Aboubakar'ın Al-Nasr'dan ayrılacağına dair güçlü konuşmalar var. Son şampiyon Trabzonspor ve Adana Demirspor, Kamerunlu golcü ile ilgileniyor." ifadelerini kullandı. Beşiktaş formasıyla 67 maça çıkan ve 35 gol-9 asistlik performans gösteren Vincent Aboubakar'ın Al- Nassr ile sözleşmesi ise 2024'te bitiyor.