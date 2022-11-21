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Haberler Spor Altınordu tatsız

Altınordu tatsız

Üst üste 4 maçını da kaybeden ve ateş hattından bir türlü çıkamayan İzmir temsilcisinde keyifler kaçarken, gözler gelecek maçlara çevrildi.

21.11.2022

Altınordu tatsız
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'a uzatmada yediği golle 2-1 yenilerek üst üste 4. mağlubiyetini alan Altınordu'nun tadı tuzu kalmadı. Yeni Malatyaspor, Eyüpspor (D) ve Altay'ın ardından Adanaspor'a da boyun eğen kırmızı-lacivertliler, 14. haftayı da düşme hattında tamamladı. Bu sezon çıktığı 13. maçında 7. mağlubiyetini alan İzmir ekibi, 3 galibiyet, 3 de beraberlikle 12 puanla ateş hattına demir attı. Rakip ağlara toplamda 13 gol atan Altınordu, kalesinde 23 gol görerek hem hücumuyla hem savunmasıyla sınıfta kaldı.İzmir temsilcisi, art arda alınan olumsuz sonuçları gelecek hafta oynanacak Manisa FK derbisinde telafi etmek istiyor. Kritik bir sürece girecek olan kırmızı-lacivertliler gelecek 3 haftada iki Ege derbisi oynayacak. Manisa Futbol Kulübü'nün ardından Bandırma deplasmanına gidecek olan Altınordu, sonraki hafta evinde Bodrumspor'u konuk edecek ve alt sıralardan uzaklaşma mücadelesini sürdürecek.
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