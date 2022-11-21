Bodrumspor ağır yaralı

Spor Toto 1. Lig'de geçen hafta Pendikspor'a 3-0 yenilip zirve yarışında tökezleyen Bodrumspor, 14. haftada evinde bir başka İstanbul ekibi Tuzlaspor'a öne geçtiği maçta 2-1 yenilip kahretti. 1. dakikada Üzeyir sağdan ortaladı kaleci Emre'nin tokatladığı top üst direkten döndü. 11'de bir kez daha sağdan Üzeyir çalımlarla ceza alanına girip çıkardı, Celal altıpasta tamamladı: 1-0. 18'de orta alanda Erkan, Ogün'ün ayağına bastı, hakem faul kararı verdi. 20'de VAR incelemesi sonrasında Erkan kırmızı kart gördü, Bodrum 10 kişi kaldı. 49'da Kenan'ın şutu az farkla auta gitti. 61'de Üzeyir sağdan ortaladı Recep'in vuruşu üst ağlarda kaldı.



BİLAL MAÇTA DENGEYİ SAĞLADI

62'de Yahaya'nın ortasında Bilal harika vurdu skora dengeyi getirdi: 1-1. 72'de Bilal'in şutu kaleci Sousa'da kaldı.82'de Recep'in pasında Süleyman Güneş'in plasesi dışarı çıktı. 90+4. dakikada Bilal'in sağdan ortasında Portekizli kaleci Diego Sousa büyük bir hataya imza attı ve topu kalenin içine tokatladı, Tuzla öne geçti: 1-2. Bodrum kalan dakikalarda skoru değiştiremedi, ve 2-1 kaybetti.

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