Buca ezip geçiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bucaspor 1928, evinde ağırladığı Adıyaman FK'yı gol yağmuruna tuttu: 5-1. Zirvedeki yerini koruyan İzmir temsilcisi, galibiyet serisini 6 maça çıkardı, büyük sevinç yaşadı. 16'da Alpler, sol kanattan ceza sahasına sarkarak topu penaltı noktası üzerinde Mehmet ile buluşturdu. Rakibini çalımlayarak sol köşeye şutunu kullanan oyuncu topu filelerle buluşturdu. 31'de Mazlum, kafayla kalecisine göndermek isterken top koluna çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. 32'de İbrahim penaltı vuruşuyla skoru eşitledi. 1-1. 61'de Furkan sol kanattan ceza sahası içine sarkarak topu ceza sahası içine ortaladı.



FARK GİDEREK AÇILDI

TOPLA buluşan Berke isabetli ve sert bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1. 71'de Adıyaman FK savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle Cuma, ceza sahası önünde topla buluştu. Pasını verdiği Erhan, kaleci Melih'i çalımdı, topu filelerle buluşturdu: 3-1. 73'te Buca baskı sonucu topu kazandı. Taşkın, ceza sahası içinde şutunu kullandı, topu ağlarla buluşturdu: 4-1. 84'te ceza sahası içinde Lokman ile verkaç yapan İlhan'ın şutunda top ağlara gitti. Maç bu sonuçla tamamlandı.

YALNIZ KALMADI

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Adıyaman FK ile oynanan müsabakada, Fırtına taraftarı takımlarını yalnız bırakmadı. Buca Cemil Şeboy Stadı'na gelen sarı-lacivertli taraftarlar, İlk düdükten son düdüğe kadar tezahüratlar yaparak takımlarını desteklediler.

DUMLUPINAR BİR DEĞİŞİKLİK YAPTI

Bucaspor 1928 Teknik Direktörü Cüneyt Dumlupınar, Adıyaman FK'yı konuk ettikleri mücadelede, oynadıkları son lig maçında sahaya sürdüğü kadroda 1 değişiklik yaptı. 1461 Trabzon maçındaki ilk 11'den farklı olarak alt adalesinde yırtık bulunan Abdullah yerine orta sahada Enes'i tercih etti.







YÜKSEK GERİLİM

Karşılaşma öncesi Bucaspor 1928 yardımcı antrenörü Hasan Sönmez ile Adıyaman FK Genel Koordinatörü Alper Aslan arasında yüksek gerilim yaşandı. Hasan Sönmez ve Alper Aslan arasında yumruklaşma yaşanırken gerilim sahaya çıkış tünelinin içinde de devam etti. Tünelde Alper Aslan'ın tekme atarak Buca antrenörü Hasan Sönmez'i yere düşürdüğü iddia edilirken bu gerginliğe polis ekipleri müdahale ettiği öğrenildi.