F.Bahçe’ye genç stoper

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla taraftarını mutlu eden Fenerbahçe'de Ocak ayı transfer çalışmaları başladı. Portekiz'deki bağlantılarına oyuncu izleten Jorge Jesus'a Arthur Chaves ismi önerildi. 'Gelişime çok açık" notu düşülen 21 yaşındaki Brezilyalı savunmacı için devre arasında teklif yapılabilir. Portekiz 2. Lig ekiplerinden Academico Viseu forması giyen genç yıldız adayının bir süre daha takip edilmesini isteyen Jesus'un devre arası transfer dönemi öncesinde yönetime rapor verebileceği belirtildi.



SÖZLEŞMESİ 2027'DE BİTİYOR

Değeri 1.5 milyon Euro olan Chaves'in sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Jesus, göz önünde olmayan bir ligde forma giydiği için devlerin dikkatini çekmeyen oyuncuyu alıp yıldızını patlatmak istiyor. Futbola Brezilya takımı Avai FC'de başlayan Arthur Chaves, Academico Viseu'ya bu sezon başında 2.4 milyon Euro'ya transfer oldu. Chaves, kulüp kariyerinde 40 maça çıktı, 2 gol attı, 1 kez de kırmızı kart gördü.

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