Haydi Altay

SPOR Toto 1. Lig'de düşme potasından hızla uzaklaşmayı hedefleyen İzmir'in köklü ekibi Altay, sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geliyor. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak kritik karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Geçen hafta İzmir derbisinde Altınordu'yu yenerek ateş hattının dışında kalan siyah-beyazlılar, Başkent ekibini de taraftarının desteği ile yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Zorlu karşılaşma öncesi Altay, 15 puanla 13. sırada yer alırken, konuk ekip Gençlerbirliği ise 7 puanla 18. sırada konumlanıyor. İzmir ekibinde kırmızı kart cezalısı ön libero Ceyhun Gülselam dışında eksik oyuncu bulunmuyor.



HEDEF İLK KEZ İKİDE İKİ YAPMAK

Altay, dış sahada sadece 1 kez kazanan Ankara ekibini yenerek bu sezon ilk kez 2'de 2 yapmayı hedefliyor. Maçın bilet fiyatları maraton ve misafir 35, numaralı 80, VIP 500 ve 1000 lira olarak belirlendi.

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