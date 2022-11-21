Olanare’yi duşta unuttular

Spor Toto 1. Lig'de önceki gün oynanan Manisa FK-Erzurumspor maçı sonrası ilginç bir olay yaşandı. Mümin Özkasap Stadı'nda oynanan maçın ardından konuk Erzurumspor kafilesi, golcüsü Aaron Samuel Olanare'yi duşta unutup takım otobüsüyle yola çıktılar. Duştan geç çıkan Olanare maçın oynandığı stadyum önünde takım otobüsünü göremeyince uzun süre şaşkınlık yaşadı. Futbolcu, takım otobüsünün kendisini unuttuğunu kimseye çaktırmak istemese de olayın şokunu atlatarak stadyum önündeki bir vatandaştan kendisine taksi çağrılması yönünde yardım talebinde bulundu. 20 dakikalık bekleme sırasında stadyum önündeki güvenlikçi kadınlar ve çocuklar Nijeryalı futbolcu ile bol bol selfie çektirdi. Olanare taksi ile İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na giderek kafileye ancak yetişebildi.

MANİSA FUTBOL AVANTAJI KAÇIRDI

SPOR Toto 1. Lig'de evinde Erzurumspor FK ile golsüz berabere kalan Manisa Futbol Kulübü, üst sıralar için avantaj kaybetti. Rakibi karşısında baskılı oynayan ancak 63. dakikada Stark'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlılarda teknik direktör Levent Eriş, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını söyledi. Bir kişi eksik kalmalarına rağmen 40 dakika boyunca aksiyon aldıklarını ifade eden Eriş, "Rakibe duran top haricinde pozisyon vermediğimizi düşünüyorum. Bu akıtılan terin karşılığı galibiyetti. 10 kişi kalmış bir takımın bu mücadelesinin neticesi galibiyet olmalıydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Maç kazanılmadı ama kaybedilmedi de" dedi.