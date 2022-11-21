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Haberler Spor Petkimspor nefes aldı

Petkimspor nefes aldı

Geçen hafta Bahçeşehir Koleji’ne yenilen Aliağa Petkimspor, evinde Büyükçekmece Basketbol’u yendi, ligde 4 galibiyete ulaştı

21.11.2022

Petkimspor nefes aldı
TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-75 yendi. İlk 5 dakikası 9-8 konuk takımın üstünlüğüyle geçilen maçta Petkimspor, 5-0'lık seriyle 13-9 üstünlük kurdu. Can Maxim'in sayılarıyla tekrar öne geçen Büyükçekmece, periyodu 20-18 galip bitirdi. 2. periyotta son 4 dakikaya 26-23 önde giren rakibi karşısında Petkim, 7-0'lık seriyle 30-23 üstünlük kurdu. Büyükçekmece, tekrar öne geçmesine rağmen devre 34-34 eşitlikle tamamlandı. Karşılıklı basketlerle başlayan 3. periyodu ev sahibi ekip 58-52 üstün bitirdi. Son periyotta üstünlüğünü koruyan Aliağa Petkim maçı 79-75 kazandı.
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