Rüya gibi açılış

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olarak gösteriler 2022 Dünya Kupası, dün Katar'daki muhteşem açılış töreni ile başladı. 32 ülke takımının 4'erli 8 grupta mücadele edeceği dev organizasyonun açılışı 60 bin kapasiteli Al Khor Al Bayt Stadı'nda gerçekleştirilirken görsel şov nefesleri kesti ve tüm dünya tarafından büyük bir heyecanla izlendi. Açılış maçı için stada gelen futbolseverleri ve basın mensuplarını protokol yolunda konuşlanan develer ve atlı birlikler karşıladı.

Seremonide dünyaca ünlü aktör Morgan Freeman da yer alırken BTS grubunun solisti Jung Kook ile Katarlı şarkıcı Fahad Al-Kubaisi, FIFA Dünya Kupası'nın resmi film müziği Dreamers'ı seslendirdi. azer ve havai fişek gösterileri ile müthiş bir atmosfer oluşturulurken tribünler de şova katılarak cep telefonları ile bu önemli anları kaydetti.

BTS grubunun solisti Jung Kook mini bir konser verdi.



'DÜNYA BİR ÇADIR' MESAJI

18 Aralık tarihindeki finale kadar sürecek bu futbol şöleni için 300 milyar dolar harcayan Katar'ın açılış aktiviteleri sosyal medyada da çok konuşuldu. Açılış töreninde, futbolun tek bir kabile olarak bir araya gelinmesini amaçladığı ve dünyanın herkesin içinde yaşadığı bir çadır olduğu mesajı verildi. Tören, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin konuşmasıyla son buldu.





BAŞKAN ERDOĞAN DA TAKİP ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin daveti üzerine 2022 FIFA Dünya Kupası'nın açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Al Khor kentindeki Al Bayt Stadı'ndaki açılış törenini takip ederken resepsiyonda diğer devlet liderleriyle de görüşmeler yaptı.





AÇILIŞ MAÇI EKVADOR'UN

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda açılış maçında A Grubu'nda yer alan ev sahibi Katar, Ekvador'a mağlup oldu: . 3. dakikada Katar ceza sahası içinde yaşanan karambolde Caicedo topu içeri çevirdi, Valencia topu kafayla ağlara yolladı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrası gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı. 15'te Valencia, ceza sahası içerisinde kaleci tarafından düşürülünce hakem beyaz noktayı gösterdi. 16'da topun başına geçen Valencia ağları havalandırdı: 0-1. 31'de Preciado sağ kanattan ortasını açtı, penaltı noktası üzerinden Valencia yaptığı şık kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı: 0-2. 45+6'da Hassan'ın sağdan ortasında, Almoez müsait durumda istediği gibi vuramadı. 55'te Ibarra çalımlarla ceza sahasına sokulup şutunu çekti, kaleci Al Sheeb güçlükle topu çıkardı.



İLK GOL VALENCİA'DAN

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Enner Valencia, Ülkesi Ekvador adına Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda açılış golünü attı. Katar ile Ekvador arasındaki maçta Valencia, 3. dakikada golünü attı ancak, ofsayt gerekçesiyle sayılmadı. Ardından Valencia, 16. dakikada kendisinin kazandırdığı penaltıda dev organizasyonun ilk golünü kaydetti. Yıldız oyuncu, 31'de de ikinci golünü kaydetti. Valencia, girdiği bir ikili mücadele sonrası oyuna devam edemedi ve 77'de yerini Cifuentes'e bıraktı.



ŞOK! BENZEMA KUPADA YOK

Bu senenin en formda oyuncularından ve Ballon d'Or ödülünün son sahibi Karim Benzema, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada antrenman esnasında yaşadığı sakatlık sonrası Dünya Kupası'nda oynayamayacağını duyurdu. Fransız yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayatımda hiç pes etmedim ama bu gece her zaman yaptığım gibi takımı düşünmek zorundayım, bu yüzden mantığım bana yerimi grubumuzun iyi bir Dünya Kupası yapmasına yardım edebilecek birine bırakmamı söylüyor. Tüm destek mesajlarınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi. Benzema, geçtiğimiz sezon Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi, La Liga ve İspanya Süper Kupa'yı kazanma başarısı göstermiş ve dünyada yılın oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün sahibi olmuştu.

FİNAL İÇİN KEHANET

'Yaşayan Nostradamus' lakaplı 36 yaşındaki Brezilyalı kahin Athos Salome, Katar'da bugün başlayacak olan Dünya Kupası için açıklama yaptı. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü, kovid-19 pandemisi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline kadar birçok öngörüsünün başarılı çıktığını açıklayan Salome, 'Yaşayan Nostradamus' unvanıyla nam saldı. Brezilyalı, favoriler arasında yer alan kendi ülkesinin finale çıkamayacağını düşünüyor. Arjantin ve Fransa'nın Dünya Kupası finalinde karşılaşacağını belirten Athos Salome, 18 Aralık'ta oynanacak finalde şampiyon olacak takım hakkında yorum yapmadı.