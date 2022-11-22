Alaçatı’da kürsü Elif’in

PWA Slalom World Cup, çocuklar ve gençler kategorisinde ülkemizde ilk kez Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çeşme Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu iş birliği ile Çağla Kubat Windsurf Academy tarafından Alaçatı'nın dünyaca ünlü sörf alanında düzenlendi. Alaçatı'nın sörf bölgesi olarak korunması temasıyla organize edilen uluslararası yarışta zirve, üç kategoride İzmirli Elif Ercan'ın oldu.

Elif Ercan, Fin Slalom U21, Fin Slalom U17 ve IQ Foil Slalom U21 kategorilerinde PWA Slalom World Cup'ın birincisi oldu. U21 erkeklerde Fransız Armand Genevois, U17 erkeklerde Mert Kaçan, U15 erkeklerde Kaan Erdoğan, U15 kızlarda Çağla Anadol, IQFoil U21 erkeklerde Armand Genevois, IQ Foil U17 erkeklerde İbrahim Ali Dönmez, IQ Foil U15 erkeklerde Burak Orhan birinciliği elde etti.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

ÜÇ farklı kategoride zirveyi eline geçiren İzmirli sporcu Elif Ercan, yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu ve başarılarına yenilerini eklemek istediğini söyledi. Ercan, "Üç farklı kategoride zirveyi elde ettiğim için mutluyum. Şimdi her zamankinden fazla çalışarak milli takım için mücadele etmek ve İstiklal Marşı'mızı dünyanın her yerinde okutmak istiyorum" diye konuştu.