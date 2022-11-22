Bodrumspor’da moraller bozuk

Spor Toto 1. Lig'de Pendikspor yenilgisinin ardından evinde Tuzlaspor önünde üstünlüğü yakalamasına rağmen ikinci devrede yediği gollerle rakibine 2-1 mağlup olan Bodrumspor zirve yarışında geriye düştü. Bu sezon sahasında ilk kez yenilen ve üst üste 2. kez sahadan puansız ayrılan yeşilbeyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, çok talihsiz goller yediklerini söyledi. Takımının 10 kişi kaldığını ifade eden teknik patron Taşdemir, "Bir kişi eksik kalmamıza rağmen rakibe pozisyon vermedik diyebilirim. Çok talihsiz bir gol yedik, ikinci gol daha da talihsizdi. Basit bir hatayla karşılaşmayı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" diye konuştu.

LİDERLE FARK 12 PUAN OLDU

Spor Toto 1. Lig'de 12. haftayı 21 puanla 2. sırada kapatan ve zirvenin 6 puan gerisinde kalan Bodrumspor, son iki haftada İstanbul ekipleriyle oynadığı maçlarda sıfır çekip dağıldı. 21 puanda takılıp 7. sıraya gerileyen yeşil-beyazlılar, lider Eyüpspor'un da 12 puan gerisine düştü. Bodrumspor'da, Kenan Özer gördüğü kartla cezalı duruma düşerken, Musah Mohammed, Onur Aksay ve Celal Dumanlı ceza sınırında bulunuyor.

ÜMİT YÖNEY