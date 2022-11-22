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Haberler Spor Fethiyespor’da Altın dönemi

Fethiyespor’da Altın dönemi

22.11.2022

Fethiyespor’da Altın dönemi

2. Lig Kırmızı Grup'ta Balıkesirspor'a yenilip galibiyet özlemine son veremeyen Fethiyespor'da, tecrübeli teknik adam Erhan Altın ile anlaşma sağlandı. Erhan Altın'ın yardımcılıklarına Fethiyespor'un eski oyuncularından Taner Gürleri'nin yanı sıra Çağlayan Çağlar ve Fevzi Tuncay getirildi. Mesut Toros'la yolların ayrılmasının ardından başkan Esat Bakırcı ve yönetim kurulu Erhan Altın'ın yaptığı görüşme sonucu el sıkıştı. Vanspor'dan ayrılan 66 yaşındaki Erhan Altın, Göztepe, Giresunspor, Denizlispor, Kocaelispor, Elazığspor, Şanlıurfaspor, Alanyaspor ve Samsunspor'da görev yapmıştı. Fenerbahçe, Göztepe ve Kocaelispor'da futbol oynayan Altın'ın bugün ilk antrenmanına çıkması bekleniyor.

ERDOĞAN CANKUŞ

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