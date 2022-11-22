İngiltere şovla başladı

2022 Dünya Kupası B Grubu ilk maçında İngiltere, İran'ı farklı mağlup etti: 6-2. 35. dakikada Shaw'ın ortasında Bellingham topu filelere yolladı: 1-0. 43'te Shaw kornerden ortasını açtı, Maguire'nin indirdiği topu Saka ağlara yolladı: 2-0. 45'te Kane ortaladı, Sterling topu filelere yolladı: 3-0. 62'de Sterling pasıyla kaleye doğru sokulan Saka kendisinin iki takımın dördüncü golünü attı: 4-0.
GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ
65'te Gholizadeh'in ortasında Taremi tek vuruşla farkı üçe indirdi: 4-1. 71'de Kane pasını aktardı, topla buluşan Rashford fileleri havalandırdı: 5-1. 90'da Bellingham'ın pasıyla buluşan Wilson kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu geriye çıkarı. Grealish topu boş filelere yolladı: 6-1. 90+10'da Pouraliganji, Stones'un müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem beyaz noktayı gösterdi. 90+12'de Taremi penaltı atışından skoru belirledi: 6-2.