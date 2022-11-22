  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Petkimspor çıkışa geçti

Petkimspor çıkışa geçti

22.11.2022

Petkimspor çıkışa geçti
TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-75 mağlup ederek çıkışa geçti. Ligde son 4 maçından 3 galibiyet alan İzmir ekibi, bu sonuçla 11 puanla 5. sıraya kadar yükseldi. Grupta son sırada yer alan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Petkim'i zafere 17'şer sayı kaydeden Jeremy Simmons ve Omar Morgan Prewitt ile 16'şar sayı ile yıldızlaşan Peyton Aldridge ve Cem Ulusoy taşıdı. İzmir temsilcisi gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Anadolu temsilcisi, ligde 7. haftayı 10 puanla geçerken 8. sırada yer aldı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA