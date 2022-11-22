Petkimspor çıkışa geçti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, sahasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 79-75 mağlup ederek çıkışa geçti. Ligde son 4 maçından 3 galibiyet alan İzmir ekibi, bu sonuçla 11 puanla 5. sıraya kadar yükseldi. Grupta son sırada yer alan rakibi karşısında etkili bir oyun ortaya koyan Petkim'i zafere 17'şer sayı kaydeden Jeremy Simmons ve Omar Morgan Prewitt ile 16'şar sayı ile yıldızlaşan Peyton Aldridge ve Cem Ulusoy taşıdı. İzmir temsilcisi gelecek hafta Konyaspor'a konuk olacak. Anadolu temsilcisi, ligde 7. haftayı 10 puanla geçerken 8. sırada yer aldı.

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