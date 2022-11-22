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Pınar Karşıyaka Reggiana’ya konuk

Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi’nde bugün saat 22.30’da İtalyan ekibi ile karşı karşıya geliyor

22.11.2022

Pınar Karşıyaka Reggiana’ya konuk

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, bugün Pallacanestro Reggiana ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 22.30'da Sport Palace Giulio Bigi'de oynanacak. İzmir temsilcisi Karşıyaka, B Grubu'nda 2. sırada yer alırken, İtalyan ekibi Reggiana ise grupta 4. basamakta bulunuyor. Grupta 3 maça çıkan yeşil-kırmızılılar; 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alırken, Reggiana ise 1 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti.

KRİTİK DÖNEMEÇTELER
Türkiye Basketbol Ligi'nde aldığı başarısız sonuçlarla hayal kırıklığı yaratan Pınar Karşıyaka, İtalya'dan zaferle dönerek kötü gidişe bir son vermek istiyor. Bugünkü karşılaşma iki takım kaderini belirlemek açısından oldukça büyük bir önem taşıyor. Ligde üst üste 4 maçını da kaybeden İzmir ekibi, Avrupa'da son sınavında sahasında bugünkü rakibi Pallacanestro Reggiana'yı 83-76 yenmeyi başarmıştı.

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