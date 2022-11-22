Yıldızlar aranıyor

Spor Toto 1. Lig'de sahasında Erzurumspor FK'yla 0-0 berabere kalarak galibiyet hasretini iki haftaya çıkaran ve Play-Off hattından çıkan Manisa Futbol Kulübü'nün yıldız isimleri suskun kaldı. Son iki haftada deplasmanda Bandırmaspor'a 2-1 yenilen, evinde Erzurumspor FK'yla ise 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılarda forvet hattında görev yapan Adem Büyük ve Batuhan Kör, ile hücum oyuncusu Demba Diallo rakip ağları hiç sarsamadı.

Manisa ekibinde tecrübeli golcü Adem Büyük en son 11. haftada deplasmanda oynanan Gençlerbirliği maçında takımının ikinci golünü atarken, Mehmet Uysal ise 12. haftada oynanan Sakaryaspor karşılaşmasında ilk gole imza atmıştı. Manisa FK'da ikinci sezonunu geçiren Malili hücum oyuncusu Demba Diallo ise ligde henüz siftah yapamazken, kupada sadece Eynesil Belediyespor ağlarını sarsabildi.

BATUHAN KÖR SUSTU

Trabzonspor'dan kiralık olarak sezon başında kadroya katılan 21 yaşındaki genç forvet Batuhan Kör ise en son 4. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında takımına beraberliği getiren golü kaydederken, sonraki süreçte oynanan 9 mücadelede gol sevinci yaşayamadı. Denizlispor'a 2, Yeni Malatyaspor'a 1 gol atan Batuhan, ilk 11'de başladığı Bodrumspor, Altay, Ç.Rizespor, Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Bandırmaspor ve Erzurumuspor FK, yedek kalıp sonradan girdiği Adanaspor ve Eyüpspor maçlarında gol kaydedemedi.

BERKE ÖZBAY